Libia: Ue, evitare azioni militari

BRUXELLES, 20 DIC - "Sollecitiamo tutte le parti a trattenersi dall'alimentare le tensioni e azioni militari in Libia, e a ridimensionare qualsiasi azione che possa portare ad un'escalation. L'unica soluzione" possibile in Libia "è politica". Così il portavoce della Commissione europea per gli Esteri Peter Stano, ad una domanda sulla recente richiesta del premier del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, di assistenza militare alla Turchia.