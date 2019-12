Spari a Mosca, l'assalitore era russo

MOSCA, 20 DIC - I media russi hanno pubblicato l'identità dell'uomo che ieri sera ha aperto il fuoco nei pressi della sede dei servizi di sicurezza federali (FSB). Si tratterebbe del 39enne Evgeni Manyurov, di nazionalità russa. Secondo REN TV, Manyurov viveva a Podolsk, aveva una laurea in giurisprudenza, e lavorava presso una società di sicurezza privata, forze come guardia giurata. Al momento non vi sono conferme ufficiali. L'attacco di ieri ha provocato due morti - compreso l'assalitore - e cinque feriti.