Francia:alla manifestazione 'Bella ciao'

PARIGI, 17 DIC - Fra "Bella ciao" e "Va' pensiero", la manifestazione di oggi contro la riforma delle pensioni in Francia ha sfilato sulle note della musica italiana. In partenza da place de la Republique, il canto partigiano - ormai diventato una costante nelle manifestazioni in Francia - è stato intonato a più riprese dalle migliaia di persone che partecipavano al corteo. Quando i manifestanti sono arrivati sulla piazza della Bastiglia, dai gradini dell'Opera si sono alzate decine di artisti e impiegati del Teatro in agitazione, anche loro contro le pensioni. Ed hanno intonato uno struggente "Va' pensiero", dal Nabucco di Giuseppe Verdi.