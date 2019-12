Obama vuole più donne al governo

NEW YORK, 16 DIC - Per Barack Obama il potere è donna. "Sono assolutamente sicuro che se ogni nazione della terra fosse governata da donne, in un paio d'anni si vedrebbe un significativo miglioramento su tutto... standard di vita e risultati", ha detto parlando in un evento privato a Singapore, secondo Abc. Riguardo ad un suo possibile ritorno in politica, Obama ha sottolineato che i leader, spesso uomini, devono sapere quando è il momento di farsi da parte. "Il lavoro di un leader di una nazione - ha sottolineato - non è a vita e non è rivolto ad aumentare il potere personale. Se si guarda al mondo e ai suoi problemi, di solito sono causati da persone anziane, di solito uomini anziani, che non vogliono saperne di andarsene".