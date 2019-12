Francia: si dimette 'Mr. Pensioni'

PARIGI, 16 DIC - Si è dimesso in Francia Jean-Paul Delevoye, il 'Mr. Pensioni' del governo, finito in questi ultimi giorni al centro delle polemiche a causa di incarichi che aveva omesso di dichiarare prima di assumere le sue funzioni di governo. Da parte sua, l'Eliseo ha riferito che Delevoye "verrà sostituito al più presto", mentre in Francia continuano lo sciopero e le proteste contro la riforma previdenziale voluta da Emmanuel Macron.