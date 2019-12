Bolivia:pronto ordine cattura su Morales

LA PAZ, 15 DIC - La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Añez, ha avvertito l'ex presidente boliviano Evo Morales, attualmente in Argentina dove attende di ottenere lo status di rifugiato, che "può ritornare nel Paese quando vuole", sapendo però che "presto sarà emesso contro di lui un mandato di cattura". In dichiarazioni alla stampa dal dipartimento meridionale di Tarija, riferisce l'agenzia di stampa statale Abi, Añez ha fatto allusione alle accuse di "gravi irregolarità" rivolte a Morales per le elezioni da lui vinte e poi annullate del 20 ottobre, sottolineando che "i boliviani non permetteranno che questo succeda un'altra volta".