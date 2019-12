Austria: Fpoe espelle ex leader Strache

BOLZANO, 13 DIC - Dopo un tira e molla durato alcuni mesi, il partito di estrema destra austriaco Fpoe ha espulso il suo ex leader Heinz Christian Strache. Il 50enne è inciampato la scorsa primavera sull'Ibiza gate, il video di un incontro con una sedicente oligarca russa, e poi in autunno sullo scandalo delle spese pazze. Oggi la segreteria della Fpoe di Vienna ha formalizzato l'espulsione. Non è esclusa la candidatura di Strache con una propria lista alle comunali della prossima primavera.