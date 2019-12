Da Trump 'abuso di potere e ostruzione'

WASHINGTON, 10 DIC - Abuso di potere e ostruzione del Congresso sono i due "articoli" che saranno messi al voto per l'impeachment di Donald Trump nella vicenda dell' Ucrainagate: lo ha annunciato il presidente della commissione giustizia Jerrold Nadler, sostenendo che il presidente ha messo se stesso davanti al paese minacciandone la sicurezza, corrompendo le elezioni e violando la costituzione. E' la terza volta nella storia degli Usa che vengono proposti capi di imputazione per la messa in stato d'accusa del presidente.