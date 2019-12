Nyt, Usa vogliono paralizzare Wto

NEW YORK, 9 DIC - Da due anni gli Stati Uniti criticano la Wto (World Trade Organization), definendo l'organo mondiale del commercio ingiusto, e ora sono pronti a paralizzarne il funzionamento. Lo scrive il New York Times. Washington da 24 mesi ha bloccato la nomina di nuovi membri nel panel che ascolta gli appelli nelle controversie commerciali. Dei sette membri che ne fanno parte ne sono rimasti solo tre, il numero minimo necessario perché il panel possa adempiere alle funzioni, e domani ne scadono due. Se gli Usa non daranno il via libera alla loro sostituzione, l'organo si blocca e non vi saranno piu' soluzioni ufficiali per molte controversie commerciali internazionali. Secondo il Nyt, la perdita del principale arbitro commerciale mondiale potrebbe trasformare il processo di risoluzione delle controversie internazionali in un caos, aprendo la strada a nuove guerre tariffarie. Inoltre, potrebbe anche rappresentare la fine della stessa Wto.