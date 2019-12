Usa 2020: Warren,valuto Harris come vice

WASHINGTON, 9 DIC - La senatrice Elizabeth Warren, tra i frontrunner dem nella corsa alla Casa Bianca, ha detto in una intervista all'Ap che a suo avviso gli americani sono pronti per un ticket presidenziale con due donne e che lei considererà come vice la collega Kamala Harris, che si è ritirata dalla campagna nei giorni scorsi. La Warren ha aggiunto però di essere aperta anche a chiedere all'ex vicepresidente Joe Biden di riprendere il suo vecchio incarico.