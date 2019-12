Hanno un nome i panda gemelli di Berlino

BERLINO, 9 DIC - Cento giorni dopo la nascita, in linea con la tradizione cinese, hanno un nome i due panda gemelli nati nello zoo di Berlino il 31 agosto scorso: si chiamano Meng Xiang, che significa "sogno desiderato", e Meng Yuan, "sogno realizzato", e sono stati presentati stamattina alla stampa. Al pubblico saranno visibili però soltanto fra qualche settimana, a partire dal 2020, hanno chiarito i responsabili dello zoo. Si tratta dei figli di Meng Meng e Jiao Qing, arrivati dalla Cina nel 2017, come operazione diplomatica per stringere i rapporti fra i due Paesi. I due gemellini, che ora pesano circa 6 kg, sono i primi esemplari mai nati in Germania, secondo l'ambasciata cinese. (ANSA)