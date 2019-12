Sonia Gandhi, compleanno senza festa

NEW DELHI, 9 DIC - Sonia Gandhi, presidente del Partito del Congresso indiano, compie oggi 73. La leader politica, nata in Italia da una famiglia piemontese di cui porta il cognome Maino, ha annunciato che non festeggerĂ , in segno di lutto per le vittime dell'incendio che ieri ha ucciso a Delhi 45 operai di un laboratorio semiclandestino. Il premier Narendra Modi ha celebrato la sua principale oppositrice, vedova di Rajiv Gandhi e madre di Rahul e Priyanka, augurandole "una lunga vita e ottima salute".