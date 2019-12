Migliaia all'addiaccio per i senzatetto

ROMA, 8 DIC - Migliaia di persone nel mondo, tra cui diversi personaggi dello spettacolo, si sono accampate all'addiaccio per una notte nell'ambito di una raccolta fondi a favore dei senzatetto. Londra, New York, Brisbane, Madrid e Dublino tra le città coinvolte nell'evento denominato 'Big Sleep out'. L'iniziativa spera di raccogliere 50 milioni di dollari da donare ai senzatetto. A Trafalgar Square, a Londra, scrive la Bbc, i volontari che si sono accampati sono stati esposti a temperature di circa 10 gradi e a forti piogge, condizioni meteo che chi è costretto a dormire per strada affronta ogni giorno. L'attrice britannica Helen Mirren ha voluto leggere una favola a quanti si sono accampati mentre l'attore americano Will Smith ha intrattenuto i partecipanti a New York.