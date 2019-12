Onu: mancano fondi, a rischio missioni

ROMA, 8 DIC - Le operazioni di mantenimento della pace nel mondo sono a rischio per la mancanza di finanziamenti "certi, consistenti e adeguati". Così il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres è tornato a parlare della carenza di denaro nelle casse dell'Onu. "I nostri 'caschi blu - ha detto - rappresentano l'ultima speranza per milioni di persone nel mondo" ma le missioni di pace, come quella in Centrafrica, e in particolare in Mali, sono pericolose e costose. E' di pochi giorni fa l'appello lanciato dall'Onu per raccogliere finanziamenti per 29 miliardi di dollari nel 2020 quando, secondo le stime, a causa della crisi economica, dei conflitti che permangono in molti paesi e dei cambiamenti climatici, saranno 168 milioni le persone bisognose di aiuto. Venti milioni in più di quelle che erano state ipotizzate. Dunque Guterres è tornato ad esortare gli stati membri ad affrontare "la grave crisi di cassa che colpisce le Nazioni Unite, e riguarda anche l'impegno per il mantenimento della pace".​