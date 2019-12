Gaza: 3 razzi lanciati verso Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 DIC - Tre razzi sono stati lanciato questa sera da Gaza verso le zone israeliane attorno alla Striscia, in particolare in direzione della cittadina di Sderot, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui 2 dei 3 razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa antimissili, Iron Dome, mentre il terzo è caduto in un'area aperta. Al momento non sono segnalati nè vittime nè danni.