Sparatoria base Usa, assalto con pistola

WASHINGTON, 7 DIC - Ha usato una pistola per il suo assalto il militare saudita in addestramento nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, dove ha ucciso tre persone ferendone altre sette prima di essere ammazzato da un agente. Lo riferiscono i media Usa, che lo identificano come sottotenente Mohammed Saeed Alshamrani, un ufficiale dell'aviazione saudita che frequentava la scuola di volo alla base, uno delle centinaia di soldati stranieri che ricevono qui l'addestramento. Gli inquirenti stanno indagando sul movente del gesto e non escludono la pista terroristica.