Biden,non andrò al Senato spontaneamente

WASHINGTON, 5 DIC - Joe Biden, frontrunner democratico nella corsa alla Casa Bianca, ha detto che non si presenterà spontaneamente (senza ricevere un mandato, ndr) se verrà chiamato a testimoniare in Senato nell'eventuale processo di impeachment, come preannunciato da Trump. "Non gli consentirò di distogliere l'attenzione dai suoi crimini", ha detto. Il presidente Usa, come noto, aveva sollecitato Kiev a indagare su Joe Biden e suo figlio Hunter, che sedeva nel board di una società energetica ucraina quando il padre era vicepresidente.