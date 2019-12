Francia: sciopero, disagi a Ventimiglia

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 5 DIC - Code chilometriche alla frontiera italo-francese di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, ma anche a quella franco-italiana, dove la police nationale transalpina partecipa allo sciopero indetto contro la riforma delle pensioni. La polizia francese ferma tutte le auto in ingresso e in uscita dal proprio territorio nazionale, proprio come forma di partecipazione allo sciopero. Un disagio in più per i frontalieri, visto che per ovviare allo sciopero che paralizza anche i treni, hanno organizzato bus per arrivare nel Principato di Monaco e per tornare in Italia. Minori disagi sono segnalati alla frontiera alta di Ponte San Luigi, che si raggiunge con la vecchia Aurelia, da frazione Latte (Ventimiglia) e sull'Autostrada dei Fiori.