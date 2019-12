Ex presidente Carter dimesso da ospedale

WASHINGTON, 4 DIC - L'ex presidente americano Jimmy Carter, 95 anni, è uscito dal Phoebe Sumter Medical center in Georgia, dove era stato ricoverato nel weekend per curare un'infezione alle vie urinarie, a meno di una settimana da un precedente ricovero per ridurre la pressione al cervello causata da una emorragia. Lo ha reso noto il Carter center.