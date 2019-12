Missione Europarlamento lascia Malta

LA VALLETTA, 4 DIC - "Siamo arrivati con molte preoccupazioni, non ripartiamo rassicurati" perché a Malta "ci sono seri rischi per il rispetto dello stato di diritto" e "ci possono essere conseguenze". Lo dice all'ANSA l'europarlamentare lib-dem olandese Sophie In'T Veld, capo della missione urgente inviata dai capigruppo di Strasburgo a Malta, poco prima di lasciare il Paese al termine di due giorni fitti di incontri a tutti i livelli, aperti ieri da quello col premier Joseph Muscat, criticato per la scelta di restare in carica fino a gennaio in piena bufera sul caso Caruana.