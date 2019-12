Nato: Johnson, basta liti

LONDRA, 4 DIC - Basta liti e divisioni, la Nato ritrovi lo spirito di concordia che le ha permesso d'essere "per 70 anni un gigantesco scudo di solidarietà". E' l'appello del premier britannico Boris Johnson in apertura dei lavori ufficiali del vertice del 70esimo anniversario a Watford, alle porte di Londra. "Se la Nato ha un motto, esso è: uno per tutti e tutti per uno", incita Johnson in stile cappa e spada. Per poi citare l'articolo 5 come "principio essenziale" dell'alleanza: "se uno di noi è attaccato, tutti noi andremo in sua difesa".Il padrone di casa, chiamato a dare il la al summit assieme al segretario generale Jens Stoltenberg, invoca "l'impegno solido come una roccia" degli alleati verso un'organizzazione che adesso "protegge 29 Paesi e quasi un miliardo di persone". "Il fatto che oggi viviamo in pace dimostra la forza di una semplice asserzione che è al centro di questa alleanza: finché siamo uniti nessuno può sperare di sconfiggerci e quindi nessuno inizierà una guerra", dice.