Gaza, incontro al Cairo Hamas-Jihad

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 DIC - Il capo di Hamas Ismail Haniyeh e quello della Jihad islamica palestinese Ziad Nahala si sono incontrati al Cairo per discutere della rimozione del blocco egiziano ed israeliano sulla Striscia. Lo riferisce il giornale libanese Al-Akhbar, ripreso dai media israeliani. Alcuni giorni fa i media avevano sottolineato che i due avrebbero dovuto discutere anche della possibilità di una lunga tregua con Israele. Per quanto riguarda i rapporti tra Hamas e l'Autorità nazionale palestinese, la Wafa - l'agenzia ufficiale palestinese - ha riferito di una telefonata tra il presidente Abu Mazen e lo stesso Haniyeh: la prima da diverso tempo. In questo caso - secondo la stessa fonte - l'occasione è stata la morte di un alto dirigente di Fatah, Ahmed Abdel Rahman.