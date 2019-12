Trump e Melania'vivono su piani diversi'

NEW YORK, 03 DIC - Melania e il presidente americano Donald Trump non solo dormono in camere separate, ma addirittura occupano due piani diversi della Casa Bianca. E la first lady spesso esprime i suoi sentimenti attraverso i suoi abiti. A rivelare nuovi dettagli sulla moglie del presidente e' un nuovo libro dal titolo 'Free, Melania: The Unauthorized Biography', scritto dalla giornalista della Cnn Kate Bennett. Nella biografia non autorizzata, che arriva oggi in libreria, Bennett spiega: "Ho una teoria secondo cui quando i Trump sono in rotta, la first lady indossa vestiti piu' maschili, come i tailleur pantalone. Al presidente notoriamente piace vedere le donne fasciate in abiti stretti, molto femminili e sexy", e cosi' lei gli fa capire di essere arrabbiata. E ancora, racconta la giornalista, mentre il tycoon risiede nell'appartamento principale al secondo piano della Casa Bianca, la first lady e' in quello al terzo piano, che prima era occupato dalla madre di Michelle Obama, Marian Robinson.