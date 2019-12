Terremoto di magnitudo 6 in Cile

ROMA, 3 DIC - Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata oggi in Cile. L'Istituto geofisico americano (Usgs) riporta che l'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale del Paese, a 37 km dalla città di Arica, che si trova poco distante dal confine con il Perù. L'ipocentro del terremoto è stato rilevato ad una profondità di 32,4 km. Non si registrano allerte tsunami e per il momento non si hanno notizie di danni o vittime.