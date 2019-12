Digital tax,monito Usa a Francia, Italia

WASHINGTON, 3 DIC - Donald Trump, alla vigilia del vertice Nato, minaccia di mettere dazi sul 100% delle importazioni dalla Francia, pari a 2,4 miliardi di dollari, come rappresaglia per la digital tax sui big Usa del web, da Google a Facebook, passando per Amazon. Lo rende noto la Casa Bianca, che mette in guardia anche altri Paesi come l'Italia, l'Austria e la Turchia.