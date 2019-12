Caruana, esposto famiglia contro Muscat

LA VALLETTA, 2 DIC - La famiglia di Daphne Caruana Galizia ha presentato un esposto per violazione della Costituzione contro il primo ministro Joseph Muscat, chiedendo che desista da un' ulteriore intromissione nelle indagini sull' omicidio della giornalista e chiedendo che sottoponga all'esame della Corte il suo coinvolgimento nel caso. L'esposto è firmato dal vedovo nonché avvocato Peter Caruana Galizia e dagli altri tre legali della famiglia. Intanto, domani, la missione inviata urgentemente dal Parlamento europeo per una verifica dello stato di diritto a Malta avrà una riunione con il primo ministro Joseph Muscat e con il ministro per la Giustizia Owen Bonnici.