Putin e Xi lanciano maxi gasdotto

MOSCA, 2 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo cinese Xi Jinping, in video collegamento rispettivamente da Sochi e da Pechino, hanno tenuto a battesimo il lancio del gasdotto 'Forza della Siberia', costruito da Gazprom, che fornirà alla Cina, a regime, 38 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il contratto fu firmato nel 2014 sull'onda della crisi ucraina e del grande gelo fra Russia e Occidente. "Il rapporto energetico fra Russia e Cina raggiunge un altro livello", ha detto Putin dando il via alle forniture. "Lo sviluppo delle relazioni russo-cinesi è e rimarrà una traiettoria prioritaria nella politica estera di ciascuno dei nostri Paesi", ha detto Xi nel corso della cerimonia di battesimo del gasdotto, sottolineando come l'entrata in servizio del gasdotto sia "un importante risultato intermedio e l'inizio di una nuova fase della nostra cooperazione".