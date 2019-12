Sorella di Daphne Caruana, Muscat lasci

LA VALLETTA, 1 DIC - La sorella di Daphne Caruana Galizia, Corinne Vella, ha chiesto a nome della famiglia della giornalista uccisa le dimissioni "immediate" di Joseph Muscat, come primo ministro e come parlamentare. "Ora noi ci aspettiamo che il primo ministro lasci l'ufficio edil parlamento con effetto immediato per permettere una libera e piena indagine sull'assassinio di Daphne", ha detto stamani dopo l'incriminazione dell'imprenditore Yorgen Fenech e mentre il partito laburista maltese è convocato d'urgenza.