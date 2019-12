Sisma Albania:si dimette sindaca Durazzo

TIRANA, 1 DIC - Si è dimessa dopo una gaffe in tv, la sindaca di Durazzo, la città più colpita dal potente terremoto registratosi in Albania la notte del 26 novembre. In un'intervista all'emittente tv albanese Top Channel, la sindaca Valbona Sako, in carica da appena 4 mesi, aveva detto tra l'altro che "dobbiamo essere soddisfatti anche di 50 vittime" provocate dal sisma, probabilmente intendendo che il bilancio dei morti sarebbe potuto essere ancora più grave. Parole che l'hanno subito messa nel mirino delle critiche, nonostante abbia poi tentato di spiegare che la sua affermazione era stata male interpretata. "Ferita dalla grande e negativa reazione rispetto a un commento rilasciato in una situazione di uno stress che va oltre le mie forze, ho rassegnato la dimissioni dall'incarico", ha fatto sapere oggi Sako tramite un suo post su Facebook. Sono 51 le vittime del terremoto, di cui 26 solo a Durazzo dove sono crollati due alberghi sulla spiaggia, due palazzi ed una villetta di tre piani.