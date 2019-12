Hong Kong: torna protesta e chiama Trump

HONG KONG, 1 DIC - La protesta pro-democrazia è tornata in piazza a Hong Kong a sfidare la polizia dopo due settimane di pausa elettorale, segnata dalla trionfale vittoria alle urne. A notte fonda ci sono stati alcuni scontri. Poi i manifestanti si sono radunati pacificamente, sventolando bandiere Usa e striscioni che fanno appello a Donald Trump. Uno recita "Trump per favore libera Hong Kong", un altro "Make Hong Kong Great Again". Alcune centinaia di dimostranti sono diretti al consolato Usa, altre al quartiere del Politecnico.