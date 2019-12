Venezuela, deputati in arrivo in Italia

CARACAS, 1 DIC - Il senatore Pier Ferdinando Casini si trova nell'aeroporto di Caracas in partenza per Roma insieme a due parlamentari di opposizione, Mariela Magallanes e Americo De Grazia, che si erano rifugiati nella residenza dell'ambasciata d'Italia a maggio, dopo che il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) venezuelano aveva disposto la revoca della loro immunità. I due, detentori di passaporto italiano, ha detto all'ANSA una fonte a conoscenza dei fatti, sono stati trasferiti all'aeroporto internazionale di Maiquetia dall'incaricato d'affari a Caracas, Placido Vigo.Dopo uno scalo a Lisbona, Casini, Magallanes e De Grazia arriveranno in mattinata a Roma.