Dem accelerano su impeachment Trump

NEW YORK, 30 NOV - I democratici accelerano sull'impeachment con l'obiettivo di votare la messa in stato di accusa di Donald Trump nella settimana prima di Natale. Dopo la pausa per il Thanksgiving le audizioni pubbliche riprendono martedì 3 dicembre con una parata di costituzionalisti alla commissione giustizia della Camera. Grande assente è Donald Trump, che il 3 e il 4 dicembre sarà a Londra per il vertice della Nato. Un appuntamento durante il quale il tycoon intende concentrare l'attenzione sui pericoli posti dalla Cina e sul 5G. E che cade a pochi giorni dalle elezioni britanniche: al momento la Casa Bianca non ha previsto alcun incontro bilaterale con il primo ministro Boris Johnson, 'rispettando' così il diplomatico invito dello stesso Johnson a Trump a non intervenire nella campagna elettorale.