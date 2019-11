Aiutò Corea del Nord, Fbi lo arresta

NEW YORK, 30 NOV - Ha aiutato la Corea del Nord nella tecnologia blockchain e nelle criptovalute contravvenendo alle sanzioni americane. E' l'accusa mossa nei confronti di Virgil Griffith, 36enne esperto di valute digitali arrestato dagli agenti dell'Fbi all'aeroporto di Los Angeles. "Ha fornito informazioni altamente tecniche pur sapendo che avrebbero potuto aiutare la Corea del Nord a riciclare denaro e aggirare le sanzioni" afferma il procuratore di Manhattan, Geoffrey Berman. Nonostante il Dipartimento di Stato gli avesse vietato di recarsi nel paese per partecipare alla 'Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference', Griffith è volato lo stesso in Corea del Nord passando per la Cina in aprile. Interrogato al suo ritorno, aveva ammesso di avere sfidato il divieto ma era rimasto in libertà. Le ultime intercettazioni hanno però convinto l'Fbi a intervenire e procedere con l'arresto e ora Griffith rischia fino a 20 anni di carcere.