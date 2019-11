Germania, proteste contro ultradestra

BERLINO, 30 NOV - Oltre ventimila persone hanno protestato contro l'ultradestra oggi nella tedesca Braunschweig, dove è in corso il congresso dell'Afd. Sono questi i numeri riferiti dagli organizzatori della manifestazione, mentre la polizia non ha dato una propria valutazione. "È un segno chiaro che a Braunschweig nessuno vuole l'AFD", ha affermato uno dei portavoce della manifestazione, Udo Sommerfeld, che ha parlato di una "enorme quantità di persone" scese in strada contro la destra. Secondo le forze dell'ordine la dimostrazione si è svolta pacificamente. Era comunque presente un folto presidio di polizia.