Johnson, killer ha scontato troppo poco

LONDRA, 30 NOV - Il killer di London Bridge, Usman Khan, "aveva scontato solo metà della sua pena, è chiaro che il sistema non funziona". Lo ha detto Boris Johnson sul luogo dell'attacco di ieri. "Non ha senso per la società che persone condannate per terrorismo e criminali violenti godano di scarcerazioni anticipate, "ogni anno di condanna" va scontato, ha insistito il premier. Johnson ha quindi evocato una revisione del sistema della libertà vigilata, rivendicando gli impegni del "programma elettorale" Tory per una maggior severità nelle pene.