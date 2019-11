Corea Nord insulta Abe, 'è un idiota'

PECHINO, 30 NOV - La Corea del Nord ha insultato il premier giapponese Shinzo Abe per aver confuso il "sistema di lancio multiplo di razzi", testato giovedì, con un missile balistico assicurandogli che "potrebbe vedere cosa è un reale missile balistico in un non lontano futuro e sotto il suo naso". In un comunicato rilanciato dall'agenzia Kcna, un vice direttore generale del Dipartimento degli Affari nipponici del ministero degli Esteri ha osservato che "si può dire che Abe sia l'unico idiota al mondo e il più stupido mai conosciuto nella storia dato che ha sbagliato nel distinguere un missile da un sistema di lancio multiplo di razzi" mentre guardava una foto legata a un rapporto sul test "che qualsiasi civile che non abbia conoscenza di affari militari, per non dire niente a che fare con i soldati, può sapere con un singola occhiata". Il Nord ha ricordato che le operazioni sono avvenute sotto la guida del leader supremo Kim Jong-un. Abe ha criticato la mossa ritenendola una seria sfida al Giappone e al mondo.