Iraq: 50 morti in 24 ore, 400 in 2 mesi

BEIRUT, 29 NOV - E' di circa 50 persone uccise il bilancio delle ultime 24 ore di repressione governativa in Iraq delle proteste antigovernative in corso da due mesi a Baghdad e nel sud sciita. Lo riferiscono media locali e fonti mediche. Sale così a circa 400 uccisi il bilancio delle violenze in due mesi di proteste e repressione. Il maggior numero di vittime si è registrato a Nassiriya, con oltre 20 manifestanti uccisi con colpi sparati dall'esercito al capo e al petto. Altri morti si sono registrati a Baghdad e a Najaf.