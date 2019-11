Giappone, morto ex premier Nakasone

TOKYO, 29 NOV - L'ex premier giapponese Yasuhiro Nakasone è morto all'età di 101 anni. Ardente conservatore, fu tra i primi esponenti politici, alla fine della Seconda guerra mondiale, a tentare di rinsaldare la relazione con gli Stati Uniti - storico alleato del Giappone, promuovendo di fatto gli scambi di apparati tecnologici a fini militari tra i due Paesi, fino ad abolire i precedenti limiti al budget della Difesa di Tokyo. Fu amico di Ronald Reagan, al quale usava riferirsi con il nomignolo 'Ron'. Le sue posizioni a favore di un maggiore incremento delle spese militari furono criticate dalla sinistra giapponese in un periodo in cui nel Paese era più forte il movimento contro la partecipazione di ogni tipo di conflitto. A questo riguardo Nakasone fu da subito un pubblico sostenitore della riforma della Costituzione pacifista voluta dall'attuale premier conservatore Shinzo Abe, che intende favorire il riconoscimento, per ampi scopi di intervento, delle Forze di Autodifesa nipponiche.