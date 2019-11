Cile: 136 feriti, 792 arresti in scontri

SANTIAGO DEL CILE, 27 NOV - È stata una notte violenta, quella vissuta in Cile, nel quadro dello sciopero generale indetto dal Tavolo di unità sociale – che raggruppa decine di organizzazioni e sindacati del Paese - per protestare contro la mancanza di risposte del governo alle richieste della popolazione. La polizia ha riferito di 43 saccheggi, 792 arresti (237 persone per saccheggio), 108 poliziotti e 28 civili feriti, tra cui 6 feriti dalle cartucce di gas lacrimogeni sparati nella Regione metropolitana di Santiago, tra cui una donna che ha perso l'occhio a causa dell'impatto sul viso. La polizia ha anche segnalato attacchi a 13 caserme sul territorio nazionale nelle ultime 24 ore, portando a 188 il numero di assalti di questo tipo dall'inizio delle proteste sociali, il 18 ottobre.