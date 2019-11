Caso Caruana: Fenech rilasciato di nuovo

LA VALLETTA, 27 NOV - Continua a restare sulla graticola Yrogen Fench, il re dei casinò ed imprenditore principale (per ora) sospettato di essere il mandante dell'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Stamani gli è stato notificato il quarto fermo di polizia, dopo che ieri Fenech era stato rilasciato su cauzione (per la terza volta dall'arresto di venerdì mentre tentava la fuga in yacht). Lo riferisce One Tv, canale televisivo del partito laburista al governo. In base alla legge maltese, la polizia ha diritto di fermare una persona sospetta e di interrogarla per 48 ore, passate le quali può formalizzare una accusa oppure deve rilasciare la persona su cauzione. Fonti giudiziarie spiegano che la sequenza di arresti e rilasci indica che Fenech - che ha chiesto di avere un condono tombale in cambio di informazioni per l'incriminazione dei veri mandanti dell'omicidio Caruana - sta collaborando, ma non ha ancora fornito prove sufficienti a giustificare una proposta di grazia da avanzare al premier.