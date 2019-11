Thanksgiving, Trump grazia due tacchini

NEW YORK, 26 NOV - Donald Trump grazia due tacchini, per il Thankgiving. Rispettando la tradizione inaugurata da George H. W. Bush nel 1989, il presidente ha graziato Bread e Butter nel Rose Garden della Casa Bianca. Ad accompagnare Trump la First Lady Melania Trump. Il presidente e la sua famiglia trascorreranno giovedì, il Giorno del Ringraziamento, a Mar-a-Lago. Il tacchino è il cibo tradizionale che viene servito per l'occasione.