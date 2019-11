A Tel Aviv manifestazione pro Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 NOV - "Difendiamo lo Stato. Blocchiamo il golpe": questo lo slogan con cui varie organizzazione di destra hanno convocato per stasera a Tel Aviv una manifestazione in appoggio al premier Benyamin Netanyahu dopo la sua incriminazione da parte del Procuratore Generale Avichai Mandelblit. Alla dimostrazione, che si svolge al Museo di Tel Aviv e non in piazza, sono attesi - secondo gli organizzatori - circa 10mila persone da tutto il paese: è ancora incerto se sarà lo stesso premier a tenere il discorso principale. Gli slogan scelti per la manifestazione ricordano le parole usate dallo stesso Netanyahu nel suo attacco, dopo l'incriminazione, alla magistratura e alla polizia sulle quali - disse - "occorreva indagare". "E' in corso - spiegò - "un tentativo di ribaltamento dei poteri" del premier.