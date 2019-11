Sottomarino sospetto fermato in Spagna

MADRID, 25 NOV - La polizia spagnola è impegnata per far sbarcare un sottomarino che si ritiene possa trasportare un grosso carico di cocaina. Un funzionario del governo nella provincia nord-occidentale di Pontevedra ha dichiarato che se venisse confermato il carico di droga, sarebbe la prima volta di un sottomarino coinvolto nel traffico di stupefacenti in Spagna. Le insenature della Spagna, in questa zona del Paese, sono state a lungo utilizzate per contrabbandare cocaina dal Sud America in Europa.