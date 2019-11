Farnesina, impegno contro violenza donne

ROMA, 25 NOV - L'Italia riafferma il proprio convinto impegno per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, che continua ad essere un grave e inaccettabile ostacolo al godimento dei diritti delle donne e alla loro piena realizzazione personale. Un impegno prioritario dell'azione di politica estera del nostro Paese, che la Farnesina porta avanti sia sul piano diplomatico-negoziale sia su quello della cooperazione allo sviluppo. Ne sono testimonianza le numerose campagne internazionali, come quelle per l'eradicazione delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni precoci e forzati, che da sempre vedono l'Italia in prima linea. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Farnesina e la sua rete estera aderiscono alla campagna di sensibilizzazione #OrangetheWorld, promossa da UN Women, che nel 2019 è focalizzata sulla lotta contro gli stupri di cui una donna su tre nel mondo è stata vittima nella sua vita.