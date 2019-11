Romania, trionfo europeista Iohannis

BUCAREST, 24 NOV -In Romania il presidente uscente, il conservatore europeista Klaus Iohannis, ha largamente vinto il ballottaggio odierno delle presidenziali, ottenendo un secondo mandato quinquennale consecutivo dopo la vittoria del 2014. Stando ai primi exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi, a Iohannis è andato tra il 65% e il 67% dei voti, praticamente il doppio delle preferenze ottenute dalla sfidante, la ex premier socialdemocratica Viorica Dancila, al 33%-35%. Una vittoria schiacciante che va ben oltre le previsioni della vigilia e che appare molto più ampia del successo ottenuto da Iohannis al primo turno. "Oggi ha vinto la Romania, la Romania moderna, europea, normale", ha detto il presidente dopo la diffusione dei primi risultati. "I romeni sono stati gli eroi di questi giorni, sono andati numerosi a votare e questa è la cosa più importante", ha aggiunto Iohannis secondo il quale si tratta di una "sconfitta netta per i socialdemocratici".