Hong Kong: affluenza record al 71,2%

PECHINO, 24 NOV - Le elezioni distrettuali di Hong Kong hanno segnato 2,94 milioni di votanti, per un'affluenza del 71,2%: sono i dati illustrati da Barnabas Fung, presidente della Commissione per gli affari elettorali, in una conferenza stampa in streaming. L'affluenza è stata la più alta mai avuta dal passaggio del 1997 della città da Londra e Pechino, superando non solo quella del 2015 (47%, il massimo fino a oggi per il voto distrettuale), ma anche il 58% raggiunto nel 2016 per le più importanti elezioni del parlamentino locale.