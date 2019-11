Colombia, tre poliziotti uccisi

ROMA, 23 NOV - Almeno tre poliziotti sono stati uccisi e sette sono rimasti feriti in un attacco con esplosivi avvenuto venerdì notte contro una stazione di polizia a Santander de Quilichao, in Colombia. Lo rende noto l'agenzia Efe. Il governo colombiano aveva disposto il coprifuoco a Bogotà per la persistenza di gravi incidenti - scontri, saccheggi e blocchi stradali - legati alla giornata di sciopero nazionale di giovedì.