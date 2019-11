Segr. Marina contro Trump su Navy Seal

WASHINGTON, 23 NOV - E' scontro tra il segretario della Marina militare Richard Spencer e Donald Trump sul caso di Edward Gallagher, il Navy Seal condannato per aver posato con il cadavere di un militante dell'Isis, anche se è stato assolto dall'accusa di averlo ucciso e di aver sparato deliberatamente su civili disarmati. Una condanna che lo ha degradato, decurtandogli anche lo stipendio. Spencer ha dichiarato che ora il caso deve essere valutato da una commissione di colleghi, che dovranno decidere se espellere Gallagher dalla forze d'elite. "Credo che il processo conti per il buon ordine e la disciplina", ha spiegato, nonostante il presidente abbia ammonito la Marina a non cacciarlo e a ripristinare grado e stipendio.