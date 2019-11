Gb: incendio devasta storico hotel

LONDRA, 22 NOV - Nessuna vittima ma tanta paura oggi a Eastbourne, nel Sussex (Inghilterra meridionale), dove uno storico albergo vittoriano di fronte al mare, il Claremont, è stato devastato da un incendio divampato per ragioni ancora da accertare. Impressionati le immagini del rogo, domato alla fine da una sessantina di vigili del fuoco. La struttura è stata evacuata e non si segnalano vittime, ma sei persone hanno riportato contusioni lievi o principi d'intossicazione da fumo: una ha dovuto far ricorso a cure mediche in ospedale prima di essere dimessa. Evacuato per alcune ore, a scopo precauzionale, anche il vicino hotel Pier. I danni causati dalle fiamme al Claremont vengono definiti ingenti, secondo quanto riferisce la Bbc.