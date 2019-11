Putin, perfezioneremo misteriosa arma

MOSCA, 22 NOV - Vladimir Putin ha promesso che la Russia "perfezionerà" la misteriosa arma che l'8 agosto ha provocato un'esplosione in un poligono militare del nord-ovest della Russia in cui sono morti due militari e cinque ingegneri nucleari facendo salire il livello delle radiazioni nella zona per un breve periodo. Lo riporta la Bbc. Il presidente russo lo ha detto incontrando familiari delle vittime: è un'arma "che non ha analoghi al mondo", ha detto.